«Челси» — «Байер»: определён фаворит матча

«Челси» — «Байер»: определён фаворит матча
8 августа 2025 года в товарищеском матче сыграют «Челси» и «Байер». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Начало — в 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонскому клубу. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.98, а шансы «Байера» оценили в 2.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.32. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Лондона за 10.00.

