«Челси» — «Байер»: прогноз «Чемпионата»

Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищескую игру «Челси» — «Байер».

Ставка: «Челси» победит + тотал больше 2.5 гола за 2.30.

«Байер» готовится к новому сезону без Хаби Алонсо. Его место занял Эрик тен Хаг, которого часто критиковали на прошлом месте работы в «Манчестер Юнайтед». Дебют получился неудачным — разгромное поражение в матче с молодёжным «Фламенго» (1:5). Однако последние три контрольные встречи выиграли.

Клуб из Леверкузена одолел «Бохум» (2:0), «Фортуну» (2:1) и «Пизу» (3:0). Уровень соперников так себе, однако для разогрева подходит. Тем более приходится учиться играть не просто под руководством другого тренера, но и без привычных лидеров.

Очень много изменений произошло с «Байером», а товарищеские матчи с откровенно слабыми соперниками мало о чём говорят. При Хаби Алонсо команда наверняка устроила бы разгром для «Пизы», но с Эриком тен Хагом ограничилась тремя голами в первом тайме, а во втором даже получила удаление.

Предлагаем поставить на то, что «Челси» победит, а тотал будет больше 2.5 мяча. Футболисты лондонского клуба в шикарной форме и великолепном настроении. После выигранного КЧМ-2025 они будут заряжены на новые громкие победы. Все новички выглядят убедительно, да и больших потерь клуб не понёс. «Байера» ждёт непростой сезон, и пока его игра не внушает оптимизма.

Комментарии
