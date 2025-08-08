Скидки
Стали известны шансы «Галатасарая» начать с победы чемпионат Турции

Стали известны шансы «Галатасарая» начать с победы чемпионат Турции
8 августа 2025 года в матче 1-го тура турецкой Суперлиги сыграют «Газиантеп» и «Галатасарай». Встреча состоится на стадионе «Калйон» в Газиантепе. Начало — в 21:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение стамбульскому клубу. Поставить на победу «Галатасарая» можно с коэффициентом 1.37, что составляет примерно 73% вероятности.

При этом шансы «Газиантепа» оценили в 8.20 (11%). Ничья идёт с коэффициентом 5.60 (16%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Стамбула за 7.00.

