Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Газиантеп» — «Галатасарай»: прогноз на матч чемпионата Турции

«Газиантеп» — «Галатасарай»: прогноз на матч чемпионата Турции
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру турецкой Суперлиги «Газиантеп» — «Галатасарай».

Ставка: «Галатасарай» победит + обе забьют за 2.85.

Материалы по теме
«Амкал» переиграл всех в Кубке России! Букмекерам пришлось поломать голову
«Амкал» переиграл всех в Кубке России! Букмекерам пришлось поломать голову

У «Галатасарая» грандиозные планы на предстоящий сезон — защита титула чемпиона Турции и успешное выступление в Лиге чемпионов. Лучшим бомбардиром первенства стал Виктор Осимхен. После завершения аренды с ним подписали полноценный контракт. Также отметим переход в качестве свободного агента Лероя Зане из «Баварии».

«Газиантеп» в минувшем сезоне боролся за выживание. Пришёл другой тренер, но состав не преобразился. Разве что присоединился к команде экс-футболист «Спартака» Миэнти Абена, с которым москвичи расторгли контракт. По качеству игры мало что изменилось. Один товарищеский матч команда из Газиантепа проиграла «Кайсериспору» (2:3), а другой завершился вничью с «Аланьяспором» (0:0). Одно из преимуществ — это выступление на домашнем стадионе. Львиная доля очков в прошлом сезоне была добыта именно при своих трибунах.

Шесть последних очных матчей заканчивались победой «Галатасарая». Вряд ли что-то изменится. Слишком силён клуб из Стамбула, а за межсезонье ещё и окреп. Правда, проблемными остаются защита и вратарская позиция, однако скоро и этот вопрос будет решён.

Предлагаем взять в качестве ставки победу «Галатасарая» через обмен голами за 2.85. Сила «Газиантепа» сосредоточена в домашнем стадионе. Наиграть на гол он должен с учётом того, как много стамбульцы пропускали в товарищеских встречах. Но зацепиться за ничью нереально.

Материалы по теме
Долидзе может наказать букмекеров. Чего ждать от UFC on ESPN 72
Долидзе может наказать букмекеров. Чего ждать от UFC on ESPN 72
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android