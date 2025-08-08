«Газиантеп» — «Галатасарай»: прогноз на матч чемпионата Турции

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру турецкой Суперлиги «Газиантеп» — «Галатасарай».

Ставка: «Галатасарай» победит + обе забьют за 2.85.

У «Галатасарая» грандиозные планы на предстоящий сезон — защита титула чемпиона Турции и успешное выступление в Лиге чемпионов. Лучшим бомбардиром первенства стал Виктор Осимхен. После завершения аренды с ним подписали полноценный контракт. Также отметим переход в качестве свободного агента Лероя Зане из «Баварии».

«Газиантеп» в минувшем сезоне боролся за выживание. Пришёл другой тренер, но состав не преобразился. Разве что присоединился к команде экс-футболист «Спартака» Миэнти Абена, с которым москвичи расторгли контракт. По качеству игры мало что изменилось. Один товарищеский матч команда из Газиантепа проиграла «Кайсериспору» (2:3), а другой завершился вничью с «Аланьяспором» (0:0). Одно из преимуществ — это выступление на домашнем стадионе. Львиная доля очков в прошлом сезоне была добыта именно при своих трибунах.

Шесть последних очных матчей заканчивались победой «Галатасарая». Вряд ли что-то изменится. Слишком силён клуб из Стамбула, а за межсезонье ещё и окреп. Правда, проблемными остаются защита и вратарская позиция, однако скоро и этот вопрос будет решён.

Предлагаем взять в качестве ставки победу «Галатасарая» через обмен голами за 2.85. Сила «Газиантепа» сосредоточена в домашнем стадионе. Наиграть на гол он должен с учётом того, как много стамбульцы пропускали в товарищеских встречах. Но зацепиться за ничью нереально.