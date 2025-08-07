Скидки
«Бавария» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на товарищеский матч

«Бавария» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на товарищеский матч
Комментарии

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч «Бавария» — «Тоттенхэм».

Ставка: обе забьют и ТБ (2.5) за 1.61.

«У «Баварии» только закончился сезон. Прошёл месяц. Толком предсезонки не было. Только одну игру сыграл на данный момент товарищеский мюнхенский клуб. Думаю, это рано или поздно скажется на физическом состоянии «Баварии». Возможно, где-то к осени или поздней осени случится функциональный спад. С травмами, скорее всего, тоже всё будет неидеально у «Баварии» в этом сезоне.

«Тоттенхэм» возглавил Томас Франк, и по товарищеским матчам, которых лондонцы провели на данный момент пять, можно сделать вывод: датчанин пытается наладить организацию игры. С игрой без мяча у команды есть проблемы, и именно на этом делает акцент Франк.

«Шпоры» не проиграли ни одного матча в межсезонье. Обыграли «Арсенал», с «Ньюкаслом» недавно сыграли вничью. Главное приобретение — Кудус из «Вест Хэма». Он явно усилит атакующую линию. Кажется, что в новом сезоне «шпоры» будут играть в контратакующий футбол. Постепенно «Тоттенхэм», наверное, будет превращаться в «Брентфорд», который много лет возглавлял датчанин.

Что касается конкретно этой игры — в исходы не лезу. Не исключаю и сенсации. Но думаю, что голов здесь можно ждать. «Бавария» сейчас не в лучшем физическом состоянии и явно будет стараться забить дома. Кейн опять же наверняка захочет огорчить свой бывший клуб по-дружески.

Но и у «шпор» будут моменты. В последних матчах у них регулярно возникают острые эпизоды, и, на мой взгляд, здесь самый верный вариант — сыграть на голах. Обе забьют и ТБ (2.5) за 1.61. Простая ставка, но, как мне кажется, вполне рабочая», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

