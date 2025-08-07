«Бавария» — «Тоттенхэм»: прогноз Семёна Зигаева на товарищеский матч 7 августа

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Бавария» — «Тоттенхэм».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.76.

«Бавария» в прошлом сезоне сменила тренера, пришёл Венсан Компани и вернул титул чемпиона Германии в Мюнхен. В остальных турнирах вышло хуже, ещё осенью баварцы проиграли «Байеру» и участие в Кубке Германии завершили. В Лиге чемпионов дошли до 1/4, но там по сумме двух встреч уступили «Интеру». Летом «Бавария» успела съездить на клубный ЧМ в США. Без проблем прошли групповой этап и первую стадию плей-офф, но дальше «ПСЖ» оказался сильнее 2:0 и завершил участие немцев в турнире.

«Тоттенхэм» провёл неоднозначный, но исторический сезон. Во внутренних английских турнирах лондонцы выглядели плохо, хотя в Кубке лиги дошли до полуфинала. Зато в АПЛ был провал, «Тоттенхэм» финишировал в шаге от вылета, повезло, что «Лестер», «Ипсвич» и «Саутгемптон» были ещё хуже. Но история случилось в другом, «шпоры» играли в Лиге Европы и не просто дошли до финала, но и переиграли в решающем матче «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0, завоевав первый за долгие годы трофей.

Это товарищеский матч, но команды находятся на финишной прямой перед стартом нового сезона. «Тоттенхэм» 13 августа проведёт свой первый официальный матч, соперник серьёзный — «ПСЖ», а на кону Суперкубок Европы. Немцы стартуют чуть позже, но всего на три дня, в следующую субботу «Баварии» играть в Суперкубке Германии. Ставлю на ТБ 3.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».