ПАОК — «Вольфсберг»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч отбора Лиги Европы ПАОК — «Вольфсберг».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.71.

«Греческий ПАОК из Салоник год назад совершил чудо и стал второй раз чемпионом страны за пять лет, а всего таких трофеев у команды четыре. Но прошлый сезон таким же успешным уже не получился, основную часть чемпионата Греции ПАОК завершил на четвёртой строчке. Дальше в дополнительном раунде, где играла первая четвёрка, команда из Салоник смогла опередить АЕК и финишировать на третьей строчке, что позволяет сыграть в квалификации Лиги Европы.

Чемпионат Австрии долгие годы был предсказуем, сначала «Зальцбург» долгие годы был гегемоном, но последние два сезона титул уезжает в Грац к «Штурму». В такой ситуации другим командам сложно добиваться серьёзных достижений, вот в такой парадигме и живёт «Вольфсберг». При этом коллектив в последние годы регулярно попадает в еврокубки, вот и в прошедшем сезоне — четвёртое место и попутно ещё выигрыш Кубка Австрии.

«Вольфсберг» уже стартовал в новом сезоне, правда, в австрийской Бундеслиге в первом туре проиграли дома 0:2, но перед этим прошли первый раунд Кубка Австрии. Греки пока официальные матчи не играли, но во второй половине июля провели четыре контрольные игры. Поражение, ничья и две победы, а соперники были в основном из чемпионата Нидерландов. Обе команды только входят в сезон, пусть у австрийцев уже два матча позади. В таких играх могут быть ошибки, а значит, и голы», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».