«Лозанна» — «Астана»: прогноз Артёма Шмелькова на матч отбора Лиги конференций

Комментатор Артём Шмельков дал прогноз на матч Лиги конференций «Лозанна» — «Астана».

Ставка: победа «Астаны» с форой (+1) за 1.93.

«Огромный массив матчей квалификации Лиги конференций вечером в четверг — сразу 28 матчей! А я вам предложу сфокусироваться на весьма неоднозначной паре швейцарской «Лозанны» и «Астаны» из столицы Казахстана. Они встречаются в первом матче третьего (он же — предпоследний) раунда отбора ЛК и знают, что в случае успеха почти обречены на следующем этапе, ведь там в соперники светит турецкий «Бешикташ». Но это ж не повод умыть руки и не посражаться, правильно?

Пятая команда минувшего сезона швейцарской Суперлиги (да, сразу пять клубов отбираются в еврокубки от Швейцарии) против вице-чемпиона Казахстана — 2024, который и в текущем первенстве пока идёт вторым при равенстве по потерянным очкам с лидером «Кайратом». Сейчас в чемпионате Казахстана самый разгар, но «Астана» себе расчистила аж месяц внутреннего календаря, чтобы попытаться просочиться в основной этап Лиги конференций. Цель понятна, ведь столичная команда была там в двух последних розыгрышах.

Обе команды начали свой евросезон на предыдущей стадии квалификации Лиги конференций. И обе по большому счёту провалили первые матчи: «Астана», несмотря на подавляющее преимущество, не обыграла дома молдавский «Зимбру» — 1:1. А «Лозанна» и вовсе устроилась на поражение в гостях у македонского «Вардара» — 1:2. Через неделю (и за неделю до сегодняшней встречи) они дружно исправили своё положение. «Астана» забила два быстрых гола и грамотно отоборонялась — 2:0 в гостях. Швейцарцы же не пощадили «Вардар» на своем поле — 5:0.

В этот четверг точно повторения разгрома соперника не будет просто потому, что «Астана» — куда более искушённая команда. И куда более организованная, чем большинство соперников «Лозанны» по национальной лиге. Там, кстати, в отличие от многих соседей, уже стартовал новый сезон. И команда немецкого тренера Томаса Зайдлера успела в двух турах сперва выиграть у «Винтертура» 3:2, а потом проиграть «Туну» 1:2. Четыре пропущенных от не самых сильных оппонентов должны настораживать. «Астана» наверняка воспользуется уязвимостями в игре соперника», — приводит слова Шмелькова «Ставка ТВ».