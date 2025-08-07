Скидки
Эксперты назвали фаворита гонки бомбардиров РПЛ

Эксперты назвали фаворита гонки бомбардиров РПЛ
В РПЛ позади три тура. Букмекеры принимают ставки на то, кто окажется лучшим бомбардиром чемпионата.

По оценкам аналитиков, больше всего шансов у форварда «Рубина» Мирлинда Даку, который уже успел забить трижды. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 6.00.

На зенитовца Матео Кассьерру, успевшего отличиться дважды, можно сделать ставку за 7.00. Лидер атак «Краснодара» Джон Кордоба имеет в активе только один забитый мяч, но вероятность его победы оценили довольно высоко — котировкой 8.00.

Также за 8.00 можно заключить пари на железнодорожника Алексея Батракова, который забил три мяча. Лидирует же в списке бомбардиров форвард «Крыльев Советов» Вадим Раков, он успел поразить ворота соперников четыре раза. На то, что нападающий удержит лидерство до конца сезона, можно сделать ставку с коэффициентом 9.00.

