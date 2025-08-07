Эксперты назвали шансы Карена Хачанова выиграть турнир в Торонто

В ночь с 6 на 7 августа на турнире ATP-1000 в Торонто состоится финальный матч между Кареном Хачановым и Беном Шелтоном. Начало — не ранее 2:30 мск.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение американскому спортсмену. Сделать ставку на победу Бена Шелтона предлагается с коэффициентом 1.58. Победа Хачанова оценивается коэффициентом 2.48.
Вместе с тем аналитики прогнозируют, что встреча завершится достаточно быстро. Тотал меньше 2.5 сета доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 2.5 сета — с коэффициентом 2.23. Наиболее вероятный счёт — 2:0 по партиям в пользу американца.
Ранее теннисисты играли между собой однажды, эта встреча осталась за американцем. Хачанов на этом турнире победил Хуана Пабло Фиковича, Эмилио Наву, Каспера Рууда, Алекса Михельсена, а в полуфинале сломил сопротивление Александра Зверева. Шелтон на пути к финалу оказался сильнее Адриана Маннарино, Брендана Накашимы, Флавио Коболли, Алекса Де Минора и Тейлора Фрица.
Для Хачанова этот финал «Мастерса» — второй в карьере. Первый случился в 2018 году на турнире в Париже.
