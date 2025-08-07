В США выделят деньги на борьбу с лудоманией среди военных

Комитет Сената США по ассигнованиям включил в проект бюджета на 2026 год положение о финансировании исследований игровой зависимости среди военнослужащих, сообщает Next.io.

Это первый случай, когда Министерство обороны США официально займется этой проблемой.

Пентагону пришлось заняться этим после тревожных данных, полученных в ходе исследований. 1,6% военнослужащих и 1,7% резервистов в 2022 году показали признаки игровой зависимости.

На военных базах США за рубежом установлено более 3000 игровых автоматов Ежегодный доход от них — около $ 100 млн. Если инициативу утвердят, Минобороны США будет разрабатывать методику профилактики и лечения для военнослужащих и ветеранов.