ПАОК — «Вольфсберг»: ставки и коэффициенты на матч квалификации Лиги Европы

7 августа 2025 года в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы сыграют греческий ПАОК и австрийский «Вольфсберг». Встреча состоится на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Начало — в 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение греческому клубу. Поставить на победу ПАОКа можно с коэффициентом 1.45, а шансы «Вольфсберга» оценили в 7.10. Ничья идёт с коэффициентом 4.50.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2025, четверг. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Не начался
Вольфсберг
Вольфсберг, Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.13. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Греции за 7.00.

Неудачно сложился для ПАОКа прошлый сезон. Чемпионат Греции он завершил на третьем месте, а Лигу Европы покинул в стыковых матчах. Несмотря на это, Рэзван Луческу сохранил должность тренера за собой, а состав остался прежним. Клуб из Салоник предсезонные сборы проводил с результативными командами. Получилось обыграть «Аполлон» (3:1) и «НЕК Неймеген» (3:2), с «Гоу Эхед Иглс» была ничья 3:3, а «Аяксу» греки уступили со счётом 1:2.

«Вольфсберг» только раз в истории выходил в групповой этап Лиги Европы, однако мечтает повторить это вновь. Откровенно говоря, у него маловато шансов совершить такой прорыв. Хотя во время предсезонной подготовки он сумел удивить победой в матче с «Бешикташем» (3:2). Было ещё поражение в контрольной встрече с «Брагой» (0:2).

