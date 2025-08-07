«Бавария» — «Тоттенхэм»: во сколько начало товарищеского матча, кто фаворит, прогнозы

7 августа 2025 года в товарищеском матче сыграют «Бавария» и «Тоттенхэм». Встреча состоится на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Начало — в 19:30 мск. Гарри Кейн встречается со своей бывшей командой.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мюнхенскому клубу. Поставить на победу «Баварии» можно с коэффициентом 1.48, а шансы «Тоттенхэма» оценили в 5.00. Ничья идёт с коэффициентом 4.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.27, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.38. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу мюнхенского клуба за 9.50.

«Бавария» поддерживает тонус. Чуть меньше месяца прошло после её выступления на КЧМ-2025, где она дошла до четвертьфинала и уступила «ПСЖ», а уже пришло время для товарищеских матчей. Пока в единственной контрольной встрече подопечные Венсана Компани обыграли французский «Лион» (2:1).

«Тоттенхэм» плодотворно готовится к новому сезону под руководством Томаса Франка, работавшего до этого в «Брентфорде». У «Баварии» был куплен 20-летний форвард Матис Тель и арендован 30-летний полузащитник Жоау Пальинья. Теперь эти клубы связывает очень многое. Пять товарищеских матчей и ни одного поражения. В последних двух встречах «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1) и одолел «Арсенал» (1:0).