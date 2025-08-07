«Панатинаикос» — «Шахтёр»: ставки и прогнозы на отборочный матч Лиги Европы

В четверг, 7 августа, на стадионе «Олимпик» в Греции состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Панатинаикос» — «Шахтёр». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу греческого «Панатинаикоса» предлагается с коэффициентом 2.55, в то время как на победу украинского «Шахтёра» дают 2.60. Разница в вероятности составляет примерно 1%. На ничью можно поставить за 3.70.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в первом матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Украинский клуб начал своё выступление с первого квалификационного раунда Лиги Европы и заслуженно добрался до третьего. По дороге разобрался с финским «Ильвесом» (6:0 и 0:0), а также с турецким «Бешикташем» (4:2 и 2:0). При этом на днях стартовала украинская Премьер-лига, и подопечные Арды Турана успели добыть первую победу — над «Эпицентром» (1:0). Одним из героев стал бразилец Алисон, за три неполных матча квалификации Лиги Европы набравший восемь очков по системе «гол+пас».

Что до «Панатинаикоса», то он в последние годы всё чаще штурмует еврокубковые турниры, набирается опыта. Состав интересный, тренер — Руй Витория. В третий квалификационный раунд греки попали из Лиги чемпионов, когда по сумме двух встреч уступили «Рейнджерс» (0:2 и 1:1).