«Каза Пия» — «Спортинг»: прогноз и ставки на матч чемпионата Португалии

8 августа 2025 года в матче 1-го тура португальской Примейры сыграют «Каза Пия» и «Спортинг». Встреча состоится на стадионе «Мунисипал-ди-Риу-Майор». Начало — в 22:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Спортингу»: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.33. Шансы «Каза Пия» на успешный исход оценили в 9.50, а ничья идёт с коэффициентом 5.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу гостей за 6.50.