«Каза Пия» — «Спортинг»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Примейры «Каза Пия» — «Спортинг».

Ставка: «Спортинг» победит с форой (-1.5) за 1.95.

У Руя Боржеша впереди много работы. Посмотреть хотя бы на предсезонную подготовку. Его подопечные уступили «Сельте» (0:2) и добыли две победы со счётом 1:0 — во встречах с «Сандерлендом» и с «Вильярреалом». Хорошо, что впереди матч с удобным соперником. «Спортинг» постоянно обыгрывал «Каза Пия».

Соперник ничем особенным не примечателен, хотя и способен показать крутой результат просто на характере. За межсезонье клуб немного усилил проблемные позиции, но футболистами, далёкими от топ-уровня. А ещё расстался с очень важным защитником Рубеном Клюйвертом, который перебрался в «Лион».

В пяти товарищеских встречах у «Каза Пия» не было ни одного поражения. Все соперники — местные португальские клубы, однако выступают в лиге ниже уровнем, чем Примейра. Несмотря на это, подопечные Роберто Перейры пропустили суммарно семь мячей. Много.

Предлагаем поставить на победу «Спортинга» с форой (-1.5) за 1.95. Очень удобный соперник, которого нужно обыгрывать убедительно. Луис Суарес постарается проявить себя. Возможно, ему просто требуется время, чтобы продемонстрировать всю мощь игры в атаке.