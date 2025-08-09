ЦСКА — «Рубин»: букмекеры оценили шансы

9 августа 2025 года в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют ЦСКА и «Рубин». Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 15:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.77, а шансы «Рубина» оценили в 4.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Заключить пари на гол в каждом из таймов предлагается за 1.85.