БЕТСИТИ — официальный партнер хоккейного клуба «Лада»

В Тольятти на «Лада-Арене» прошла пресс-конференция, посвященная старту сотрудничества БЕТСИТИ и ХК «Лада».

Стороны заключили соглашение сроком на три года. В торжественной церемонии подписания приняли участие директор по маркетинговым коммуникациям БЕТСИТИ Александр Сергеенков и генеральный директор «Лады» Александр Харламов.

В рамках соглашения брендинг компании появится на рукавах и спине хоккейной формы. Помимо игровой джерси, брендинг букмекера также появится на домашней арене «Лады».

Также планируется проведение совместных мероприятий для болельщиков — розыгрыши призов и подарков, совместные яркие матчдэи, промоакции, спецпроекты и многое другое.

Директор по маркетинговым коммуникациям БЕТСИТИ Александр Сергеенков:

— Для БЕТСИТИ это особенный момент — впервые в истории мы стали партнером клуба КХЛ. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с «Ладой» и верим, что вместе сможем достичь больших результатов. Тольятти — город с богатыми хоккейными традициями и великолепными болельщиками, для нас большая честь стать частью этой истории. Впереди — множество совместных проектов, и мы уверены, что это только начало долгого и успешного пути.

Генеральный директор ХК «Лада» Александр Харламов:

— Мы очень рады подписанию спонсорского соглашения с ведущей букмекерской компанией БЕТСИТИ и начале совместной работы. Гордимся, что стали первым хоккейным клубом на карте БЕТСИТИ. Понимаем, что компания быстро развивается, мы намерены рассмотреть дополнительные возможности для взаимодействия помимо текущих условий договора. Кроме того, планируем проводить совместные мероприятия во время домашних игр. С нетерпением ждем старта нового сезона!

