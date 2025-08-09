Скидки
ЦСКА — «Рубин»: стал известен самый вероятный счёт

ЦСКА — «Рубин»: стал известен самый вероятный счёт
9 августа 2025 года в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют ЦСКА и «Рубин». Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 15:45 мск.

Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.77, а шансы «Рубина» оценили в 4.50. Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Москвы за 7.00. Ничья 1:1 идёт за 7.20. Поставить на победу ЦСКА со счётом 2:0 предлагается с коэффициентом 8.00.

Чуть ниже оценивается вероятность нулевой ничьей — 8.80.

