ЦСКА — «Рубин»: прогноз на матч в Москве

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру РПЛ ЦСКА — «Рубин».

Ставка: обе забьют за 1.90.

Пока армейцы не знают поражений, но пугает активность на трансферном рынке. Уходят важные футболисты. Перебрались в другие клубы Аббосбек Файзуллаев и Келлвен, на очереди – Виллиан Роша. А Секу Койта и Матвеем Кисляком заинтересовались в Турции. Из хорошего — неплохая игра новичков Матеуса Алвеса и Лионеля Верде, плюс близко завершение сделки по аренде Даниэля Руиса.

«Рубин» тоже подходит к встрече 4-го тура РПЛ без поражений. В прекрасной форме Мирлинд Даку. Он забивал в каждом из последних трёх матчей во всех турнирах, а в ворота сочинцев оформил дубль. Недовольство у Рашида Рахимова вызывает только отсутствие трансферов. Понятно почему. В прошлой встрече получил травму защитник Илья Рожков.

Можно с уверенностью заявить, что вся игра клуба из Казани зависит от одного футболиста — от Даку. Ему не требуется много моментов, чтобы забить решающий мяч. Если бы не его голевое чутьё и классное завершение атак, то таких результатов могло и не быть. Поэтому Мирлинд играет без лишнего отдыха.

«Рубин» давно не побеждал ЦСКА, а рассчитывать, что команда прервёт неудачную статистику на «ВЭБ Арене», не стоит. Дома москвичи всегда играют красиво. А вот поставить на обмен голами за 1.90 можно. Армейцы пропускали по мячу в последних трёх матчах. В стольких же очных встречах в РПЛ оба клуба отличались, в том числе Мирлинд Даку. Забивать Акинфееву он умеет.