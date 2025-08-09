«Локомотив» — «Спартак»: стали известны шансы команд в дерби

9 августа 2025 года в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Локомотив» и «Спартак». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают скромное предпочтение железнодорожникам. Поставить на победу «Локомотива» можно с коэффициентом 2.50, а шансы «Спартака» оценили в 2.75. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55. На гол в каждом тайме дают коэффициент 1.63.