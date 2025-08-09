«Локомотив» — «Спартак»: назван самый вероятный счёт

9 августа 2025 года в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Локомотив» и «Спартак». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 18:00 мск.
Поставить на победу «Локомотива» можно с коэффициентом 2.50, а шансы «Спартака» оценили в 2.75. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.
Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.
Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 7.50. Следом идёт победа «Локомотива» со счётом 1:0 (8.00), а также 1:0 в пользу «Спартака» (8.40).
Заключить пари на ничью 2:2 предлагается за 8.80.