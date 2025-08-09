«Локомотив» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: «Локомотив» забьёт как минимум два мяча за 2.03.

Бодро начал новый сезон РПЛ «Локомотив», одержав победы во всех трёх матчах. Разгромил «Сочи» (3:0), обыграл действующего чемпиона «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (3:2). В таблице он на первом месте, а его футбол самый результативный — восемь голов. Вот только во встрече Кубка России уступил ЦСКА (1:2), хотя в этом нет ничего критичного.

У «Спартака» тем временем всё валится из рук. Одна из причин — это отсутствие взаимопонимания, сыгранности и, видимо, твёрдой тренерской руки. Иначе как объяснить три удаления в двух последних матчах РПЛ? Положил им начало Заболотный, потом в той же встрече получил красную Маркиньос, а в игре с «Акроном» был удалён с поля Хлусевич.

На трансферном рынке продолжают усиливать позиции, для которых это не требуется. Зато в защите хаос. Тут ещё и защитник Рикарду Мангаш ушёл в «Спортинг», а Никита Чернов отдан в аренду «Крыльям Советов». Дебют Жедсона омрачил Дзюба, сравняв счёт с пенальти.

В московском дерби предлагаем поставить на то, что «Локомотив» забьёт больше 1.5 мяча «Спартаку, с коэффициентом 2.03. Ожидаем бодрой и весёлой игры от обеих команд, в которой, однако, у железнодорожников будет превосходство в сыгранности и организованности.