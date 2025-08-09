Скидки
Названы шансы «Ахмата» отобрать очки у «Зенита» в первом матче с Черчесовым

Названы шансы «Ахмата» отобрать очки у «Зенита» в первом матче с Черчесовым
Комментарии

9 августа 2025 года в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Ахмат» и «Зенит». Встреча состоится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 20:30 мск.

Станиславу Черчесову предстоит начинать работу с очень серьёзного испытания.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение петербургскому клубу. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Ахмата» оценили в 6.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97. Заключить пари на то, что «Ахмат» не проиграет, предлагают за 2.40 (около 42% вероятности).

