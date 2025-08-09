Скидки
«Ахмат» — «Зенит»: назван самый вероятный счёт

«Ахмат» — «Зенит»: назван самый вероятный счёт
Комментарии

9 августа 2025 года в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Ахмат» и «Зенит». Встреча состоится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 20:30 мск.

Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.63, а шансы «Ахмата» оценили в 6.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга за 7.00. Победа «Зенита» 1:0 идёт за 7.50, на ничью 1:1 выставлен коэффициент 7.80.

Чуть ниже оценивается вероятность победы «Зенита» 2:1 (8.70).

