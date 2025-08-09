«Ахмат» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру РПЛ «Ахмат» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.97.

Все четыре встречи в новом сезоне «Ахмат» проиграл — «Рубину» (0:2), ЦСКА (1:2) и махачкалинскому «Динамо» (0:1) в РПЛ, а в Кубке России уступил «Зениту» (1:2). Руководство не простило Александру Сторожуку провала и внезапно назначило на пост главного тренера Станислава Черчесова.

Однако первая игра — и сразу самая серьёзная проверка. «Зенит» всегда фаворит и ставит максимальные цели. Пусть не смущает его неубедительная игра на старте сезона. Постепенно команда раскачается. Пока она добыла одну победу в матче с «Ростовом» (2:1) и сыграла вничью с «Рубином» (2:2) и ЦСКА (1:1) в РПЛ, а в Кубке России одолела как раз «Ахмат» (2:1).

Пока нет цельной игры от клуба из Санкт-Петербурга. Тренеру приходится искать разные сочетания и экспериментировать. Но такая конкуренция — это хорошо. Значит, каждый игрок будет стараться. Мостовой и Кассьерра забили по два мяча в РПЛ, однако даже им не гарантировано место в стартовом составе. Есть вопросы к Латышонку, который стал часто ошибаться.

В семи последних очных встречах «Зенит» побеждал «Ахмат» в основное время, но в пяти из них пропускал. В том числе в минувшем матче Кубка России. Предлагаем поставить на обмен голами с коэффициентом 1.97. Команда из Грозного будет мотивирована назначением Черчесова, а у сине-бело-голубых пока нет стабильности и есть ошибки.