«Крылья Советов» — «Балтика»: стали известны шансы команд

9 августа в Самаре «Крылья Советов» сыграют с «Балтикой» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток запланирован на 13:30 мск. Обе команды вошли в новый сезон первенства без поражений и находятся в верхней части таблицы.

Букмекеры оценивают матч как достаточно равный. Победа «Крыльев Советов» идёт с коэффициентом 2.60, ничья — 3.05, победа «Балтики» — 2.90.

На тотал больше 2.5 дают 2.10, на тотал меньше 2.5 мяча — 1.70. Голы в обе стороны оцениваются в 1.85.

При этом ставка «Крылья Советов» не проиграют» (1Х) идёт за 1.45, а «Балтика» забьёт» — за 1.55. Обе команды показывают атакующий футбол, и обмен голами вполне вероятен.

