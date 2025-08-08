Скидки
«Динамо» Махачкала — «Акрон»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ

Аудио-версия:
Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Акрон».

Ставка: победа «Акрона» с форой (0) за 2.03.

«4-й тур РПЛ открывают «Динамо» Махачкала и «Акрон». Матч пройдёт на домашнем стадионе динамовцев в Каспийске, на стадионе «Анжи Арена». И сразу напомню, что в истории противостояния этих команд в Каспийске прошло три матча. Два раза игра закончилась со счётом 1:1, и один раз победу одержал ФК «Акрон» — 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
08 августа 2025, пятница. 20:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Акрон
Тольятти
И учитывая, что на данный момент «Акрон» из четырёх официальных матчей не проиграл ни одного, не потерял ключевых игроков в летнее межсезонье, считаю, что пари на победу гостей с форой (0) за 2.20 очень даже интересный вариант, считаю, беспроигрышный.

Да, может случиться ничья, потому что команда Хасана Биджиева всегда играет «от ножа», с запредельной самоотдачей. Но в их составе нет игрока с фамилией Дзюба! Поэтому я за «Акрон».

Но предложу ещё один вариант, который тоже считаю реальным: «индивидуальный тотал «Динамо» меньше одного гола» за 2.03», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

