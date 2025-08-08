Скидки
«Челси» — «Байер»: прогноз Тимура Журавеля на товарищеский матч

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на товарищеский матч «Челси» — «Байер».

Ставка: победа «Челси» и тотал больше 2.5 за 2.23.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 августа 2025, пятница. 21:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Байер» – одна из самых богатых команд этого межсезонья, потому что они слили задорого всех своих крутых игроков, включая Вирца, который за € 125 млн ушёл в «Ливерпуль». Это огромные потери, но пришёл тен Хаг, и он, наверное, привык работать и с молодыми, и с теми, кто только заходит в команду. Хороший опыт у него был в командах, где нет суперзвёзд. Но мне кажется, что на первых порах тен Хаг всё-таки столкнётся с большими сложностями и в построении игры, и в самопозиционировании.

Я не думаю, что это будет безнадёжно со стороны «Байера», но мне кажется, что «Челси» фаворит. «Челси» действительно сенсационно провёл клубный чемпионат мира и сенсационно его выиграл. Я бы сказал, что это невероятно крутой импульс для команды, чтобы она почувствовала уверенность. Поэтому мне кажется, что «Челси» в первом товарищеском матче этого сезона выиграет, но при этом, скорее всего, пропустит. Победа «Челси» при тотале больше 2.5 – вот что я вижу в этом матче», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

«Челси» — «Байер». Победитель КЧМ-2025 проверит Эрика тен Хага
