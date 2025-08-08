Скидки
«Динамо» Махачкала — «Акрон»: прогноз Кирилла Полякова на игру 4-го тура РПЛ

Телеведущий Кирилл Поляков дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Акрон».

Ставка: победа «Акрона» за 2.98.

«Махачкалинское «Динамо» делает ставку на надёжную оборону, одержав две минимальные победы и сыграв вничью после поражения от «Спартака». Но их атака — слабое место: клуб — аутсайдер РПЛ по количеству ударов и их точности, создаёт мало моментов, полагаясь на контратаки и стандарты.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
08 августа 2025, пятница. 20:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон», напротив, играет активно и наступательно. Команда не проигрывает в сезоне. Даже несмотря на отсутствие серьёзных трансферов, команда продолжает придерживаться чёткой структуре, контролю центра и надёжной обороне. Плюс по-прежнему большое влияние имеет опытный Артём Дзюба, который не только забивает, но и создаёт возможности для партнёров. «Акрон» очень хорошо готов физически, что особенно заметно во вторых таймах. История встреч явно на стороне тольяттинцев: четыре победы и две ничьих в шести матчах, включая весеннюю победу 1:0 с голом Дзюбы.

Психологическое преимущество и текущая форма делают «Акрон» фаворитом матча. Думаю, команда Заура Тедеева победит с разницей в один мяч», — приводит слова Полякова «Ставка ТВ».

