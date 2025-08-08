Скидки
«Динамо» Махачкала — «Акрон»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ в Каспийске

«Динамо» Махачкала — «Акрон»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ в Каспийске
Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Акрон».

Ставка: победа «Акрона» с форой (0) за 2.06.

«Махачкалинское «Динамо» стартовало в новом сезоне с поражения в Москве от «Спартака», но дальше команда из Дагестана уже не проигрывала. Сначала она съездила в Оренбург и увезла оттуда ничью, а в прошлом туре в Каспийске добыла первую победу в РПЛ, со счётом 1:0 «Динамо» переиграло «Ахмат». Хотя перед этим уже был успех в сезоне-2025/2026, но то был матч в рамках группового этапа Кубка России. В 1-м туре дома динамовцы переиграли «Пари НН».

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
08 августа 2025, пятница. 20:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Акрон
Тольятти
«Акрон» из Тольятти в этом сезоне пока не знает поражений, в 1-м туре в важнейшем матче с «Крыльями Советов» была ничья 1:1, а в следующем туре «Акрон» отправился в Сочи и разгромил своего соперника 4:0, все голы были отправлены в ворота хозяев ещё в первом тайме. В прошлом туре в гости к команде Тедеева приезжал «Спартак», 0:0 в основное время, но в компенсированное команды обменялись голами — 1:1. А ещё была кубковая победа над «Балтикой».

Обе команды неплохо стартовали в новом сезоне, но «Акрон» выглядит поинтереснее, команда из Тольятти много забивает, а Артем Дзюба всё ещё хорош. Махачкалинцы свои очки набирают натужно, и кажется, что Хасанби Биджиев выжимает максимум из своего состава», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

