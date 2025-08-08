Скидки
«Динамо» Махачкала — «Акрон»: прогноз Егора Титова на встречу чемпионата России

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Акрон».

Ставка: «Динамо» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.75.

«Очень непростой матч для анализа. Обе команды проводят второй сезон в РПЛ, причём начали его достойно. Уже есть победы, «Акрон» пока не проигрывал. Изначально любой матч в Махачкале не обещает большого числа забитых мячей. И в этот раз тоже не будет много голов. Динамовцы пока только берут новых игроков, не все ещё приехали, плюс нужно время, чтобы встроить футболистов. Задача у тренерского штаба тяжёлая, всё надо делать на ходу. Но те, кто говорил, что Махачкала во втором сезоне вылетит, думаю, уже готовы поменять мнение. В прошлом туре в тяжёлой борьбе обыграли «Ахмат» в принципиальном матче. Забить «Динамо» по-прежнему очень тяжело. Организация игры, мотивация — это всё на месте.

У «Акрона» 5 очков. В прошлом туре были шансы и выиграть у «Спартака», могли и уступить, в итоге — ничья. Не очень зрелищная встреча получилась. Но там спартаковцы остались в меньшинстве, и «Акрон» не особенно понимал, как нужно действовать. В непривычную ситуацию попали. Здесь им тоже никто свободы не даст. Махачкалинцы будут висеть на ногах, они это умеют делать. И, к сожалению, уже на старте сезона приходится говорить про поле в Каспийске. Вроде недавно меняли, но уже как будто снова надо менять. Выглядит очень плохо, в прошлом туре ещё дождь шёл, огромные куски дёрна вылетали. Показывать красивый, динамичный футбол там сложно.

Очень много эмоций «Акрон» потратил на «Спартак», важно было наконец-то ему не проиграть. А здесь Махачкала в тольяттинцев вцепится и не даст развернуться. И я возьму «1X и тотал меньше 3.5». 0:0 может быть, либо 1:1, как в прошлом году. Дежурные 1:0 для «Динамо» тоже не исключаю», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

