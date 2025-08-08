Скидки
Эксперты назвали шансы «Ахмата» сохранить место в РПЛ после назначения Черчесова

Грозненский «Ахмат» первым решился на смену тренера по ходу сезона в РПЛ. Команда провалила старт сезона, потерпев четыре поражения подряд — три в чемпионате России и одно — в Кубке. После этого свой пост покинул Александр Сторожук. Его место занял Станислав Черчесов, который уже работал в Грозном в период с 2011 по 2013 год.

Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли «Ахмату» с Черчесовым сохранить место в РПЛ. По оценке аналитиков, клубу из Грозного как минимум удастся избежать прямого вылета. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.35. На то, что Черчесов не спасёт «Ахмат» от вылета в Первую лигу, предлагают котировку 3.20.

Шансы «Ахмата» стать чемпионом России в этом сезоне призрачные. Заключить пари на такое развитие событий можно с коэффициентом 2500.00.

