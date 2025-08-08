«Динамо» Махачкала — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч 4-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Акрон».

Ставка: ТМ 2 за 2.01.

«4-й тур Мир РПЛ стартует матчем в Каспийске. Динамовцы Махачкалы, одержавшие две победы подряд, включая кубковую встречу с «Пари НН», дома будут принимать «Акрон». В чемпионате махачкалинцы также первую победу одержали — над «Ахматом».

Команды, хорошо друг друга знающие еще по первой лиге и столкнувшиеся друг с другом в прошлом сезоне уже в рамках Российской премьер-лиги. Обе игры, можно сказать, остались за «Акроном». Была ничья 1:1 в Каспийске, где «Акрон» спасся на 93-й минуте, а дома, на «Солидарность Арене», тольяттинцы выиграли 1:0. Сейчас примерно понятно, как команды будут играть. У «Акрона» статистически очень комфортные цифры по матчам с Махачкалой. За шесть встреч «Акрон» ни разу не потерпел поражения, и, как правило, игры получаются не очень результативные. Плотный, тесный, очень энергозатратный футбол от Махачкалы. Я думаю, что и «Акрон» прекрасно понимает, в какой манере им предстоит действовать в Каспийске.

Мы видели, что не самое хорошее качество газона в Каспийске — по матчу с «Ахматом». Думаю, это будет такая куйка, ковка, бойня, футбол будет плотный, очень будет много единоборств, много фолов, соответственно — не много забитых мячей. Я так предполагаю, что если в прошлом сезоне больше двух они не забили в своих очных матчах, то и сейчас вряд ли стоит ждать игру «верховую».

«Тотал меньше 2.5» оценивается достаточно скромно, а вот «тотал меньше 2 с расходом» за коэффициент 2.01 — вполне подходящий вариант для этой игры. Не удивлюсь, если матч завершится вничью 0:0», — приводит слова Генича «РБ Спорт».