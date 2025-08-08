«Локомотив» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на игру РПЛ 9 августа

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.40.

«Московское дерби состоится в 4-м туре РПЛ — «Локомотив» против «Спартака». «Красно-белые» снова выступают нестабильно, могут и уверенно сыграть, могут и обидно потерять очки. А вот «железнодорожники» отлично выглядят, по крайне мере, в РПЛ. Жду тут борьбы и много голов. Фаворита очевидного не вижу.

«Спартак» потерял очки в двух последних турах РПЛ. И оба раза происходило это, по сути, из-за удалений. Что в игре с «Балтикой», что в игре с «Акроном» — в первом тайме клуб оставался на поле вдесятером. С калининградцами потом ещё одно удаление было. Так что и рассчитывать на максимум очков в этих матчах подопечным Станковича не приходилось — 0:3 и 1:1.

И вот кажется, что снова всё есть у «Спартака», состав сильный, тренер опытный, приходят новички. И класс команды видно — она уверенно обыграла «Динамо» Махачкала в 1-м туре РПЛ, могла громить его, но несколько голов не засчитали — 1:0. «Ростов» тоже без проблем коллектив переиграл, правда, это был Кубок — 2:0. Так что тяжело прогнозировать встречи «красно-белых».

Ну а «Локомотив» сейчас «несётся» на полной скорости. В РПЛ он является лучшим клубом, только ему удалось добыть максимальные девять очков после трёх туров. И нельзя сказать, что повезло просто команде Галактионова с календарём. Да, с «Сочи» (3:0) и с «Пари НН» (3:2) было не так сложно. Но вот третий матч уже мог вызвать проблемы у коллектива.

Во 2-м туре РПЛ «Локо» играл с действующим чемпионом России, «Краснодаром». И команда сумела нанести поражение «быкам», сдержала его атаки, свои моменты реализовала, Бартаков снова был одним из самых полезных футболистов на поле. Итог у них — 2:1. И причём сразу после этого ещё одно противостояние с топ-клубом было у «железнодорожников», но там не удалось переиграть ЦСКА. Впрочем, это был Кубок, и составы были смешанные.

Я тут не предвижу чью-либо победу. В первую очередь, из-за нестабильности «Спартака». Да, может он уже «традиционно» остаться на поле вдесятером рано, тогда всё будет понятно. А может быть, команда Станковича продержится до конца без удалений, тогда конкуренция будет равной.

Я тут точно жду голов, последние встречи соперников часто были результативными. Фаворита же всё-таки не вижу. Ставлю на ничью у них — коэффициент 3.40», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».