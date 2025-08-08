«Динамо» Махачкала — «Акрон»: ставки и коэффициенты на стартовый матч тура РПЛ

8 августа в Каспийске «Динамо» Махачкала встретится с «Акроном» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу махачкалинского «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.55, что приблизительно равно 39% вероятности. Победа «Акрона» оценивается в 3.20, а ничейный исход идёт за 3.10.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч 4-го тура РПЛ не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.43. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

В прошлом сезоне чемпионата России махачкалинцы заняли 11-е место, а тольяттинцы — девятое. В новом сезоне оба коллектива стартовали с оговорками без серьёзных поражений, и предстоящая встреча воспринимается как ранний экзамен на зрелость.

Махачкалинское «Динамо» подходит к матчу с надёжной обороной. После минимального поражения от «Спартака» (0:1) команда Хасанби Биджиева одержала две сухие минимальные победы — над «Пари НН» и «Ахматом», а также добыла ничью с «Оренбургом» (1:1).

Команда Заура Тедеева действует активнее, быстрее переходит в атаку и чаще играет первым номером. На старте сезона тольяттинцы разгромили «Сочи» (4:0), а также сыграли вничью с «Крыльями Советов» и «Спартаком» — оба раза с одинаковым счётом 1:1. При этом была ещё победа над «Балтикой» (2:1) в Кубке России.