Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

БЕТСИТИ — официальный партнёр футбольного клуба «Уфа»

БЕТСИТИ — официальный партнёр футбольного клуба «Уфа»
Аудио-версия:
Комментарии

Букмекерская компания БЕТСИТИ заключила соглашение с клубом Первой лиги «Уфа». Уже в ближайшем туре с «Ротором» команда выйдет на поле с логотипом БЕТСИТИ на груди.

Кроме того, брендинг компании появится на тренировочной форме и на домашнем стадионе «Уфы».

В рамках партнёрства планируется проведение совместных активностей для поклонников команды — розыгрыши призов и подарков, совместные матчдэи, промоакции, спецпроекты и многое другое.

СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров:

— Для нас это партнёрство, в первую очередь, о футболе и болельщиках. Башкортостан — это регион с богатыми футбольными традициями и большой болельщицкой аудиторией. Хотим, чтобы фанаты «Уфы» получали ещё больше эмоций от игры своей команды. Поэтому вместе с клубом готовим интересные акции, специальные предложения и маркетинговые активности.

Генеральный директор ФК «Уфа» Марат Шмаков:

— Мы высоко ценим оказанное нам доверие и благодарим БЕТСИТИ за поддержку. Данное соглашение предоставит нашему клубу новые финансовые возможности для развития. Кроме того, мы планируем реализовать ряд совместных проектов и активностей для болельщиков, включая программу в дни матчей и конкурсы. Мы убеждены, что наше сотрудничество будет способствовать росту популярности футбола в Уфе и привлечению новых зрителей на трибуны стадиона.

Реклама. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110 18+

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ BETCITY.RU. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЕННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android