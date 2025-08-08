БЕТСИТИ — официальный партнёр футбольного клуба «Уфа»

Букмекерская компания БЕТСИТИ заключила соглашение с клубом Первой лиги «Уфа». Уже в ближайшем туре с «Ротором» команда выйдет на поле с логотипом БЕТСИТИ на груди.

Кроме того, брендинг компании появится на тренировочной форме и на домашнем стадионе «Уфы».

В рамках партнёрства планируется проведение совместных активностей для поклонников команды — розыгрыши призов и подарков, совместные матчдэи, промоакции, спецпроекты и многое другое.

СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров:

— Для нас это партнёрство, в первую очередь, о футболе и болельщиках. Башкортостан — это регион с богатыми футбольными традициями и большой болельщицкой аудиторией. Хотим, чтобы фанаты «Уфы» получали ещё больше эмоций от игры своей команды. Поэтому вместе с клубом готовим интересные акции, специальные предложения и маркетинговые активности.

Генеральный директор ФК «Уфа» Марат Шмаков:

— Мы высоко ценим оказанное нам доверие и благодарим БЕТСИТИ за поддержку. Данное соглашение предоставит нашему клубу новые финансовые возможности для развития. Кроме того, мы планируем реализовать ряд совместных проектов и активностей для болельщиков, включая программу в дни матчей и конкурсы. Мы убеждены, что наше сотрудничество будет способствовать росту популярности футбола в Уфе и привлечению новых зрителей на трибуны стадиона.

