Букмекеры оценили шансы «Оренбурга» отобрать очки у «Краснодара»

10 августа на стадионе «Газовик» в Оренбурге пройдёт матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги: местный счастливчик «Оренбург» примет действующего чемпиона России — «Краснодар». Стартовый свисток намечен на 15:30 мск.

Букмекеры ожидаемо видят гостей фаворитами: коэффициенты на победу «Краснодара» держатся в пределах 1.45-1.55, в то время как ничья оценивается выше 4.60, а победа «Оренбурга» — в районе 7.80.

Ставки на тотал больше 2.5 мяча принимаются с коэффициентом 1.67. На тотал меньше 2.5 гола выставлен коэффициент 2.37.

Заключить пари на победу «Краснодара» всухую предлагается с коэффициентом 2.46.

Если «Оренбург» не проиграет, зайдёт коэффициент 2.90 (около 34% вероятности).