Стали известны шансы «Ливерпуля» выиграть Суперкубок Англии

10 августа 2025 года в матче Суперкубка Англии сыграют «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Встреча состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мерсисайдцам. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.58, а шансы «Кристал Пэлас» оценили в 5.30.

Ничья по итогам основного времени идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Итоговая победа «Ливерпуля» доступна за 1.28 (около 75% вероятности). Если обладателем трофея станут «орлы», зайдёт коэффициент 4.00 (25%).