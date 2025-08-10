Скидки
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: назван самый вероятный счёт Суперкубка Англии

10 августа 2025 года в матче Суперкубка Англии сыграют «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Встреча состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мерсисайдцам. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.58, а шансы «Кристал Пэлас» оценили в 5.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу клуба из Ливерпуля за 8.00. Победа мерсисайдцев 2:1 доступна за 8.40, ничья 1:1 по итогам двух таймов идёт за 8.90.

