«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: прогноз на Суперкубок Англии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру за Суперкубок Англии «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Пэлас» с форой (+1) гол за 1.85.

«Ливерпуль» стал чемпионом АПЛ и готовится к защите титула. В межсезонье он уступил «Милану» (2:4), одолел «Йокогама Ф. Маринос» (3:1) и дважды победил в матчах с «Атлетиком» из Бильбао (4:1 и 3:2). Много пропущенных голов, но составы не всегда были оптимальными. Вряд ли Арне Слот столкнулся с реальными проблемами в обороне.

Хотя, если учесть, что защитник Трент Александер-Арнольд покинул команду, такое может быть. Также клуб лишился Луиса Диаса, который ушёл в «Баварию». В ответ были приобретены Флориан Вирц и Жереми Фримпонг из «Байера», а также Уго Экитике из «Айнтрахта» и Милош Керкез из «Борнмута».

Неплохая трансферная кампания. В последних товарищеских встречах в качестве основного вратаря играл Георгий Мамардашвили. Вряд ли он станет первым номером с таким количеством пропущенных мячей. Однако успеет ли Алисон Бекер вернуться в команду до старта Суперкубка Англии, пока неясно.

В качестве ставки предлагаем взять победу «Кристал Пэлас» с форой (+1) за 1.85. Последние шесть очных матчей лондонский клуб даёт мощный отпор «Ливерпулю». Он проиграл только два раза, да и то с разницей в один мяч, а три встречи заканчивались вничью. Только раз за это время забивалось больше двух мячей.