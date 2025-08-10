Скидки
Названы шансы «Динамо» победить «Сочи» на выезде

Названы шансы «Динамо» победить «Сочи» на выезде
10 августа 2025 года в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Сочи» и московское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.74 (около 56% вероятности), а шансы «Сочи» оценили в 4.60 (21%). Ничья идёт с коэффициентом 4.10 (23%).

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 7.00.

