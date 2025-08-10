«Сочи» — «Динамо»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру РПЛ «Сочи» — «Динамо».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.20.

За такие результаты, как у «Сочи», в «Ахмате» уволили Александра Сторожука. Но Роберт Морено на своём месте и продолжает работать с командой. Многие эксперты считают, что дни испанца в РПЛ сочтены, но тогда чего ждёт руководство? Все четыре матча в новом сезоне клуб проиграл.

«Динамо» тоже не радует. Совсем не впечатляет игра в нападении, которая выглядит сырой, несмотря на количество потенциально классных атакующих футболистов. В Кубке России с «Сочи» суммарно было забито пять мячей, но Валерий Карпин провёл ротацию. В РПЛ стабильно — отсутствие голевых моментов и, как следствие, результативных действий.

Есть проблемы с составом. Максим Осипенко тренируется индивидуально из-за повреждения, набирает форму после травмы Константин Тюкавин, в лазарете находится Луис Чавес. Иван Сергеев забил гол в ворота «Ростова» и оформил дубль в игре с «Сочи», однако с «Краснодаром» оказался бесполезен и стал худшим игроком матча.

Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 мяча. Команда Роберта Морено испытывает давление, и ей пора бы пора бы проявить себя, хотя бы уверенно действовать в обороне. Если в воротах сыграет Дюпин, это станет реальнее. У «Динамо» плохо функционирует нападение, не хватает остроты и создаётся мало моментов. Пока всё так и останется.