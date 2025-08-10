«Ростов» — «Пари НН»: определён фаворит матча РПЛ

10 августа 2025 года в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Ростов» и «Пари НН». Встреча состоится на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение ростовскому клубу. Поставить на победу «Ростова» можно с коэффициентом 1.72, а шансы «Пари Нижний Новгород» оценили в 4.85. Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Ростова за 7.50.