Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ростов» — «Пари НН»: определён фаворит матча РПЛ

«Ростов» — «Пари НН»: определён фаворит матча РПЛ
Комментарии

10 августа 2025 года в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Ростов» и «Пари НН». Встреча состоится на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 20:30 мск.

Материалы по теме
Синтетика не спасёт: «Краснодар» едет в Оренбург за тремя очками
Синтетика не спасёт: «Краснодар» едет в Оренбург за тремя очками

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение ростовскому клубу. Поставить на победу «Ростова» можно с коэффициентом 1.72, а шансы «Пари Нижний Новгород» оценили в 4.85. Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Ростова за 7.50.

Материалы по теме
«Амкал» переиграл всех в Кубке России! Букмекерам пришлось поломать голову
«Амкал» переиграл всех в Кубке России! Букмекерам пришлось поломать голову
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android