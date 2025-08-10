«Ростов» — «Пари НН»: прогноз на матч 10 августа

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру РПЛ «Ростов» — «Пари НН».

Ставка: «Ростов» победит + тотал меньше 4.5 гола за 2.14.

Четыре клуба начали сезон-2025/2026 РПЛ с трёх поражений. И кто бы мог подумать, что среди них окажется финалист Кубка России «Ростов». Кажется, что у команды большие проблемы. То, что она проиграла «Зениту» (1:2) и московскому «Динамо» (0:1), можно простить. Но в матче прошлого тура случилось разгромное поражение от «Крыльев Советов» (1:4). Да ещё и дома.

«Пари НН» тоже не одержал ни одной победы. Алексей Шпилевский пытается найти верные сочетания игроков в линии защиты, перебирает разные варианты, но пока не получает желаемого результата. Недавно было объявлено о трансфере полузащитника сборной Грузии Вахо Бедошвили. Быть может, с появлением такого талантливого игрока что-то изменится.

Считать, что два забитых мяча в ворота «Локомотива» в прошлой встрече – это шаг вперёд, не стоит. Сами железнодорожники понаделали ошибок и расклеились. Им простительно, слишком уверенно действуют в атаке. А вот для «Ростова» предстоящий матч очень важен, и команда будет максимально слаженно действовать в защите.

Предлагаем поставить на победу клуба из Ростова-на-Дону через тотал меньше 4.5 мяча за 2.14. Обе команды постараются избавиться от недостатков в обороне и сыграют уверенно у своих ворот. Но и тем и другим нужна первая победа в сезоне. Добыть её дома будет намного проще. Последние три очные встречи на своём поле выигрывал «Ростов», однако в них не забивалось более четырёх мячей.