Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Крылья Советов» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Крылья Советов» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Балтика».

Ставка: обе забьют — нет за 1.93.

«Вторая и третья команды встречаются друг с другом. Кто бы мог подумать, что в 4-м туре в этом матче будут играть между собой команды, входящие в тройку. Но вот по семь очков и у «Балтики», и у «Крыльев». Если для «Балтики», которая сделала такую агрессивную ставку на начало чемпионата, может быть, это не удивительно, то для «Крыльев», которые собирались с миру по нитке, это результат, превосходящий ожидания. И тут надо, конечно, поаплодировать Магомеду Адиеву за то, в какие кратчайшие сроки он игру своей команды выстроил. Раков в огне: 4+1 за 3 проведённых тура. Плюс ещё укрепился самарский клуб, подписав и Чернова из «Спартака» в аренду до конца сезона, взяли Ахметова из «Зенита». И глубина скамейки сейчас действительно очень приличная у самарской команды.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но обе команды играют по схеме с тремя центральными защитниками, обе команды мало что позволяют создать у своих ворот. Поэтому, мне кажется, в этом матче большого количества голов ждать не стоит. Да, «Балтика» порезвилась в прошлом туре в матче с «Оренбургом», но там так обстоятельства сложились. И много мячей было забито в матче «Ростова» с «Крыльями». Но здесь, я думаю, всё-таки большого количества голов ждать не стоит.

Рискну предположить, что в этом матче должен сыграть вариант «обе забьют — нет» за 1.93. 0:0, 0:1 в ту или в другую сторону я вполне допускаю. Поэтому обмена забитыми мячами не будет. И те и другие делают серьёзную ставку на оборону», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Раков в огне! «Балтика» не выдержит напора «Крыльев Советов»
Раков в огне! «Балтика» не выдержит напора «Крыльев Советов»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android