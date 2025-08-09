«Крылья Советов» — «Балтика»: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ в Самаре

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Балтика».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

«Несколько интересных матчей четвёртого тура ждёт нас в субботу. И один из них между командами, которые занимают второе и третье места в турнирной таблице, которые имеют одинаковое количество очков после трёх туров (по семь). Одна из них – дебютант РПЛ, а другая – в межсезонье потеряла большое количество игроков, поменяла тренера и в которой играет лучший бомбардир чемпионата. Это матч «Крылья Советов» – «Балтика».

Хозяева выиграли три последних официальных матча с разницей 8:2. Показали на удивление качественную, слаженную игру (хотя состав, напомню, поменялся чуть ли на 50%).

Но я соглашусь с котировками, в этом матче фаворита нет. «Балтика» в первых матчах чемпионата выглядит достойно. И я рискну предположить, что в этом матче будет ничья (кэф 3.10), 1:1 (5.50) или 0:0 (9.30).

Много забитых голов я не жду.«Тотал меньше 2.5» в матче за 1.75. Это мой аккуратный прогноз. Слово за вами», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».