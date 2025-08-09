ЦСКА — «Рубин»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Рубин».

Ставка: «Рубин» не проиграет за 2.04.

«Отличная игра нас ждёт на «ВЭБ Арене» на 3-й Песчаной улице в столице. ЦСКА будет принимать «Рубин». «Рубин» в последние годы очень удачно играет с ЦСКА. У армейцев за последние восемь матчей только одна победа над казанцами, и та добыта в Москве. Сейчас матч тоже в Москве. Но «Рубин» в нынешнем сезоне ещё не проигрывал. И в полном порядке Мирлинд Даку. Впрочем, можно сказать, что в полном порядке вообще вся команда Рашида Рахимова. Очень хорошее движение, очень хорошее взаимодействие, очень чёткий план на игру. И пока провал у «Рубина» — это только первый тайм домашнего матча с «Зенитом». Все остальные матчи «Рубин» смотрелся неплохо. Может быть, что-то не понравилось Рахимову в последней игре с «Сочи», где действительно сочинцы немало моментов создали. Где-то «Рубину» повезло, и индивидуальное мастерство Даку в большей степени сказалось.

ЦСКА тоже не проигрывает. Он оставляет приятное впечатление с Фабио Челестини. И хороший матч ЦСКА выдал против «Зенита» в Петербурге. Но «Зенит» позволял играть ЦСКА в комфортный футбол. «Рубин», боюсь, может сковать по рукам и ногам и в движении точно армейцам не должен уступить.

ЦСКА, конечно, фаворит, но уж больно завышен коэффициент на то, что «Рубин» не проиграет. Я хотел бы этим воспользоваться. «Рубин» в последние годы неплохо с ЦСКА в Москве действует. Поэтому вариант «Рубин» не проиграет» за 2.04 мне очень нравится. На этом варианте и остановлюсь», — приводит слова Генича «РБ Спорт».