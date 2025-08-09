Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Рубин»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

ЦСКА — «Рубин»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Рубин».

Ставка: «Рубин» не проиграет за 2.04.

«Отличная игра нас ждёт на «ВЭБ Арене» на 3-й Песчаной улице в столице. ЦСКА будет принимать «Рубин». «Рубин» в последние годы очень удачно играет с ЦСКА. У армейцев за последние восемь матчей только одна победа над казанцами, и та добыта в Москве. Сейчас матч тоже в Москве. Но «Рубин» в нынешнем сезоне ещё не проигрывал. И в полном порядке Мирлинд Даку. Впрочем, можно сказать, что в полном порядке вообще вся команда Рашида Рахимова. Очень хорошее движение, очень хорошее взаимодействие, очень чёткий план на игру. И пока провал у «Рубина» — это только первый тайм домашнего матча с «Зенитом». Все остальные матчи «Рубин» смотрелся неплохо. Может быть, что-то не понравилось Рахимову в последней игре с «Сочи», где действительно сочинцы немало моментов создали. Где-то «Рубину» повезло, и индивидуальное мастерство Даку в большей степени сказалось.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА тоже не проигрывает. Он оставляет приятное впечатление с Фабио Челестини. И хороший матч ЦСКА выдал против «Зенита» в Петербурге. Но «Зенит» позволял играть ЦСКА в комфортный футбол. «Рубин», боюсь, может сковать по рукам и ногам и в движении точно армейцам не должен уступить.

ЦСКА, конечно, фаворит, но уж больно завышен коэффициент на то, что «Рубин» не проиграет. Я хотел бы этим воспользоваться. «Рубин» в последние годы неплохо с ЦСКА в Москве действует. Поэтому вариант «Рубин» не проиграет» за 2.04 мне очень нравится. На этом варианте и остановлюсь», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
ЦСКА — «Рубин». Акинфеев — авторитет? Только не для Мирлинда Даку
ЦСКА — «Рубин». Акинфеев — авторитет? Только не для Мирлинда Даку
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android