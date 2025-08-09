ЦСКА — «Рубин»: прогноз Романа Гутцайта на игру 4-го тура чемпионата России

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Рубин».

Ставка: обе забьют за 1.87.

«Нас ждёт интересный матч между ЦСКА и «Рубином», который состоится в Москве.

ЦСКА в прошлом туре гостил в Санкт-Петербурге. Очень, мне показалось, качественный матч провела команда. И надо вообще отметить, что коллектив Челестини забивает во всех матчах нового сезона, кроме встречи первого тура против «Оренбурга». Красно-синие в атаке смотрятся прилично. Забил первый гол свой Алеррандро. Как он сам сказал, теперь его наконец-то прорвёт, и нападающий будет продолжать радовать болельщиков армейцев своей результативностью. Так что, мне кажется, в домашнем матче против крепкого «Рубина» ЦСКА, конечно же, должен создать несколько моментов и воспользоваться хорошей формой сразу нескольких футболистов. Того же Даню Кругового можно отметить. Да, он привёз пенальти в игре в Санкт-Петербурге, но в предыдущей домашней встрече против «Ахмата» забил два мяча, которые и помогли армейцам победить.

Что же касается казанского «Рубина», то команда провела уже четыре матча в новом сезоне — три встречи в чемпионате России и одну игру в Кубке нашей страны. Армейцы могут, на мой взгляд, пропустить, потому что у коллектива Рашида Рахимова пока очень приятная статистика — в каждом матче по два мяча в ворота своих визави забивают казанцы, а соперники были временами очень даже приличные. Например, «Зенит» из Санкт-Петербурга, там вообще «Рубину» приходилось отыгрываться со счёта 0:2.

Так что наслаждаемся хорошей погодой, смотрим матч ЦСКА — «Рубин» и болеем вместе со мной за то, что обе команды смогут отличиться. Всем удачи и хорошего футбола!» — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».