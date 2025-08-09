ЦСКА — «Рубин»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ в Москве

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Рубин».

Ставка: победа ЦСКА 2:1 за 7.60.

«ЦСКА продолжит свой путь в РПЛ, встретившись в четвёртом туре с «Рубином». Легко тут обоим соперникам точно не будет, жду борьбы. Но всё же поверю в успех армейцев, которые важнейший результат добыли в прошлом туре.

ЦСКА провёл две подряд игры с равными соперниками, с топ-клубами. Первая игра была ещё не так важна, это был Кубок России, только первый тур. Да, удалось переиграть «Локомотив» (2:1), но там составы были другие, мысли футболистов и тренерского штаба другие, не как в РПЛ.

Более важный матч ЦСКА провёл на прошлых выходных. По сути, принципиальный матч с «Зенитом», в прошлом сезоне питерцы вылетели из Кубка России от армейцев, сейчас они намеревались отомстить. Итог у них — ничья. И, я думаю, команда Челестини довольна таким результатом, в отличие как раз от «Зенита». ЦСКА был хорош, первым открыл счёт, сдерживал соперника, отлично играл в обороне, Акинфеев спасал. К концу оппоненты несколькими опасными моментами обменялись, могло бы быть как 2:1, так и 1:2.

«Рубин» в этом сезоне пока выглядит тоже весьма неплохо. Сухая статистика — четыре матча, три победы и одна ничья. Причём единственная неудача у казанцев произошла тоже в игре с «Зенитом», тоже ничья, только счёт крупнее, не как у ЦСКА, — 2:2. Отличный второй тайм тогда выдала команда Рахимова, могла даже и выиграть.

В последнем же матче коллектив из Казани сыграл против «Сочи», который ужасно пока проводит этот сезон. Но встреча была не такой простой для «Рубина», «южане» уже начали набирать игровой тонус, улучшают они свои выступления. Да, казанцы выиграли 2:1, но легко сочинцы могли и отобрать очки у оппонента. Несколько раз вратарь команды Рахимова Ставер спасал свою команду, Грицаенко отличный матч провёл.

Думаю, игра будет напряжённой. ЦСКА в этом сезоне пусть и добивается результатов, но часто выступает вторым номером. «Рубин» же бегущий, Даку всегда создаёт опасность. Так что встреча точно будет интересной. Ещё и статистика личных встреч у них добавляет интриги — за шесть последних очных игр ЦСКА выиграл всего один раз. Правда, у «Рубина» за тот же период викторий вообще нет, но и пять ничьих с армейцами для казанцев – хороший результат.

Но все же я поверю тут в хозяев поля, которые набрали неплохой ход. Ставлю на их победу с минимальным разрывом в счёте. Сухой победы тоже не жду от команды Челестини — «точный счёт 2:1» за 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».